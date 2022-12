Mbacké : B. Diaw assène des coups de gourdin à la femme de son frère

Au Tribunal de Mbacké, le juge a suivi le réquisitoire du Procureur de 3 mois de prison ferme contre le prévenu D. Diaw, en y adjoignant une amende de 50 000 F CFA et des dommages et intérêts à hauteur de 200 000 F CFA. B. Diaw était attrait à la barre pour coups et blessures volontaires (cbv), portés sur la femme de son frère.





Selon Libération, qui cite la partie civile, M. Thiam, tout est parti d’une dispute qui opposait cette dernière à la fille du prévenu, Nd. Diaw. A l’en croire, sa nièce par alliance avait du mal à digérer qu’elles fassent en même temps la lessive dans la maison.





« Suite à des altercations, Nd. Diaw m’a fait savoir qu’elle va régler mon compte, accuse-t-elle. C’est ainsi qu’elle a appelé son père, B. Diaw, qui est venu sur le champ pour m’injurier et il n’a pas hésité à m’asséner des coups de gourdin après que je lui rendu ses insanités. »