Mbacké: Découverte d’un corps en état de décomposition avancé…

Perdu de vue depuis 48 heures, le quadragénaire N.F a été retrouvé, hier, mort dans sa chambre. Le corps de cet ouvrier était dans un état de décomposition avancé. Selon des sources de Seneweb, l'odeur nauséabonde qui provenait de cette pièce a alerté le voisinage du drame.



Informés de cette découverte macabre, les éléments du commissariat urbain de Mbacké ont rappliqué dare-dare sur les lieux indiqués, au quartier Mbacké Khéwar.



L'homme, âgé de 48 ans, a été retrouvé inerte et allongé sur le dos à même le sol dans sa chambre. Mais aucune trace de lutte ou de violence n'a été constatée sur son corps en état de décomposition, selon un médecin en service au centre de santé de cette localité.





Après la désinfection effectuée par le service d’hygiène et les formalités de constat d'usage, effectuées par le médecin et le personnel du commissariat urbain de Mbacké, le corps sans vie a été acheminé par les sapeur-pompiers à l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba.



D'après des sources de Seneweb, il ressort de l'enquête de voisinage que le défunt ouvrier vivait seul dans ce domicile abandonné par son propriétaire. Le corps sans vie N.F a été découvert par ses voisins de quartier. Ces derniers ont été alertés par une odeur nauséabonde qui provenait de la seule chambre de cette maison abandonnée. La victime était introuvable depuis 48 heures selon les témoignages recueillis.