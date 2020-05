Mbour : 148 enfants de la pouponnière Vivre ensemble « confinés »

Des enfants de la Pouponnière de Mbour en détresse

Les enfants et le personnel la pouponnière Vivre ensemble de Mbour sont confinés depuis deux mois. Ce, à cause de la pandémie Covid-19. Ainsi, ils vivent des moments très difficiles, selon leur coordonnateur, Oumar Guèye. « Depuis le mois de mars, nous avons 148 enfants dont 115 bébés orphelins de mère, avec des parents déficients mentaux ou bien des enfants de parents handicapés, et 136 personnes qui sont confinés », a-t-il fait savoir d’emblée, sur la Rfm.





Depuis lors, signale-t-il, les mômes âgés entre 3 mois et 5 ans souffrent. Les responsables peinent à leur trouver à manger. « Nous avons envoyé un courrier au Président la République par voie hiérarchique et au ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la Protection des enfants, une demande d’aide. Cette pouponnière fonctionne partir de dons des bonnes volontés et de parrainage et avec cette situation, nous n’avons plus de visiteurs », a indiqué Oumar Guèye. Le Coordonnateur de la pouponnière d’alerter, toutefois : « Si cette situation perdure, l’avenir de cette pouponnière risque d’être hypothéqué puisque nous rencontrons d’énormes difficultés pour payer le personnel également ».