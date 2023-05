Mbour / Affrontements du 16 mars : Le frère du maire Cheikh Issa Sall et le lutteur Assurance condamnés

Le lutteur Mapathé Diop alias Assurance et son coprévenu Matar Sall ont pris 4 mois assortis du sursis. Ils étaient poursuivis pour coups et blessures volontaires et mise en danger de la vie de Pape Aly Diatara.





Les faits se sont déroulés le 16 mars dernier. Pape Aly Diatara accuse Mapathé Diop alias Assurance (garde du corps du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall) et Matar Sall (frère du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall) qui étaient à bord d'un pick-up, de l'avoir violenté et battu. Les prévenus faisaient le tour des quartiers pour essayer d'éteindre les édifices publics incendiés par des manifestants, lors du procès opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang, dans l'affaire Prodac.





El Hadji Yoro Amadou Tall, qui est le petit frère de Me Abdoulaye Tall était en compagnie d’Aly Diatara, au moment des faits. I





Lors du procès, les prévenus ont nié toutes les accusations portées contre eux.