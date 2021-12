MBOUR : Après 5 ans de prison, un pêcheur violeur tente de récidiver…

Chasser le naturel, il revient au galop. Le pécheur M. Diop, domicilié au quartier Téfess de Mbour est de nouveau sous les verrous. Selon L’AS, après avoir purgé une peine de 5 ans pour viol, il a encore été interpelé pour vol avec escalade et tentative de viol.



En effet, le mis en cause s’est introduit vers 05 heures du matin dans un domicile où il a eu à subtiliser un téléphone et un portefeuille contenant un montant de 140.000 FCFA. Ensuite, il est entré dans une des chambres où dormait une fille.



Décidé à profiter de la situation, il a essayé d’enlever la jupe que portait cette dernière. Mais ayant senti que sa proie s’était réveillée, le mis en cause a pris la fuite. C’est par la suite qu’il a été arrêté. Interrogé, M. Diop a reconnu les faits mais nie avoir pris l’argent.



Il a déclaré aussi avoir vendu le téléphone à un individu qu’il a rencontré par hasard dans un marché. Ainsi, il a été présenté au procureur près du tribunal de grande instance de Mbour.