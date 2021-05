Mbour : L'assemblée générale des éleveurs vire au fiasco

Ce qui devait constituer une assemblée générale pour les acteurs du secteur de l’élevage s’est révélé être un véritable fiasco.





Ce matin à Mbour, le président des éleveurs Ismaela Sow a été hué par des personnes qu'il considère comme n'étant pas membres de leur association. Le président des éleveurs assure que c'est des gens mal intentionnés.





Ismaela Sow, président de la Maison des éleveurs de la région de Thiès, conseiller national des éleveurs de dire : "Ils disent qu'ils ne sont pas contents pour qu'on tienne l'Ag. Le commandant m'a demandé de renvoyer la rencontre pour permettre aux forces de sécurité et de défense de prendre leur disposition pour venir nous assister afin que les gens puissent voter librement".





A l'en croire, ces personnes mal intentionnées ne sont pas membres des éleveurs car ne détenant pas le livret d'adhésion.





"Ce qui c'est passé m'étonne vraiment parce que ce sont des gens venus d'autres associations. Ils ne sont pas membres de la Maison des éleveurs authentiques. Celui qui n'achète pas le livret d'éleveur ne peut pas se réclamer membre de la Maison des éleveurs", assure Ismaela Sow.





Mais Amadou Issa Ka, membre du collectif des éleveurs du département balance d'un revers de main cette théorie.





Il explique : "Nous sommes là pour dire non à cette forfaiture. Dire non à cette équipe qui est là depuis 2005 et qui n'a jamais fait de bilan. Ils n'ont jamais fait de renouvellement. Ils ont profité du ramadan pour aller dans les départements de Thiès pour faire des renouvellements. Leur bilan et leur gestion sont flous. Nous allons mobiliser tous les éleveurs afin que cette forfaiture ne puisse pas passer".