MBOUR : Le fils d’un célèbre syndicaliste tué à coups de couteau

Les éléments du commissariat de police urbain de Diamaguène n’ont pas mis du temps pour mettre la main sur trois individus présumés meurtriers d’Omar Gomis à Mbour, dans la nuit du samedi au dimanche. La victime rapporte L’AS dans sa parution du jour est un jeune lutteur âgé de 22 ans. Il a été sauvagement agressé par des jeunes qui avaient bien prémédité leur acte. Le père de la victime est Pierre Mbakhane Gomis, un syndicaliste et membre du syndicat national des transporteurs routiers affiliés à la CNTS.La nuit des faits, il y avait un programme d’un certain Thioub qui est un bienfaiteur dans le quartier. Durant la cérémonie qui se déroulait la nuit, Aliou Faye, Modou Diop et Seydina Aliou Lahone ont peaufiné un plan pour dépouiller l’assistance. Armés de couteaux, ils parviennent à arracher le téléphone d’une fille puis foncent sur la seconde victime. Cette dernière résiste et Modou Diop lui plante un couteau à la poitrine. Elle tombe avant d’être évacuée à l’hôpital où elle succombe à ses blessures. La même nuit, la police parvient à mettre la main sur les malfaiteurs qui étaient armés chacun d’un couteau.