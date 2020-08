Mbour / Sorties nocturnes du Kankourang : La communauté mandingue crie au sabotage

Ces derniers jours, il a été constaté dans certains quartiers de Mbour de manière 'intempestive', 'irrégulière' et 'illégale' des sorties nocturnes du Kankourang.Une situation qui n'a pas laissé indifférente la communauté mandingue.C'est ainsi que le bureau de la Collectivité mandingue de Mbour a sorti un communiqué pour dénoncer l'agissement de personnes encore non identifiées.Dans un document reçu, Mamadou Aïdara Diop, Secrétaire général de la Collectivité mandingue, dit ''se démarquer totalement de ces pratiques et condamne fermement ces initiatives qui ne sont rien d’autre que des actes de sabotage avec un objectif à peine voilée de déstabilisation et de discrédit de notre collectivité. Nous avons saisi officiellement les autorités, notamment le commissaire qui du reste s’est engagé à prendre les dispositions idoines pour mettre fin aux violations répétées des lois et règlements''.Dans le communiqué, la communauté mandingue réaffirme ''son engagement ferme et irréversible de conduire ses activités dans le cadre des lois et règlements du pays, mais ne saurait en aucune façon accepter'' que leur ''tradition multiséculaire soit bafouée, souillée, profanée et banalisée par des individus mal intentionnés''.Pour rappel, le préfet de Mbour, Mor Talla Tine envisageait d'entamer des échanges avec les responsables de la collectivité afin de prendre des mesures et des décisions qui mettront à l’aise tout le monde pour l'organisation annuelle du Kankourang.