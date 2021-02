Me Moussa Diop sur le cas Sonko : « Cette affaire pue la manipulation injuste et le complot...»

Ancien Directeur général des Dakar Dem Dikk ( DDD), Me Moussa Diop n’est pas resté insensible sur l’actualité du moment.Ainsi, face aux accusations de viols répétitifs et de menaces de mort portées à l’encontre du leader du Pastef/ Les Patriotes, Ousmane Sonko, Me Diop s’est exprimé sur sa page Facebook. « Mes chers compatriotes, la théorie du complot a encore de beaux jours devant nous, surtout en politique.Après avoir échangé avec mon frère Ousmane SOnet écouté sa déclaration, je partage toute sa peine et marque toute ma solidarité à son égard dans cette affaire qui pue la manipulation injuste et le complot politique », a-t-il écrit. A l’en croire, « la machine à éliminer les robustes et dignes têtes bien faites avant 2024 est en branle ».Me Moussa Diop de prévenir: « Refusons énergiquement l'injustice crescendo. Mon pays va vraiment mal et ce n'est pas pour cela que je me battais en 2012 ».