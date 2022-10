Médias : Aïssatou Diop Fall envoie son ex-employé à la Section de recherches

La journaliste et patronne du site public.sn, Aissatou Diop Fall est en mal avec quelques de ses ex collaborateurs. En effet, la dame a porté plainte contre son ex employé Demba Thioune, ainsi que le site sunugal 24 et la journaliste Khady Seck, pour des faits de diffamation et de complicité.



Aissatou Diop Fall considère que Demba Thioune, à travers la tribune de Sénégal 24, a essayé de salir son nom quand il "la décrit comme une personne qui ne tient pas ses engagements et avec un tempérament exécrable ". Demba a également déclaré que "le projet présenté par la plaignante n'est qu'un tissu de mensonges, c'est pourquoi elle a jamais voulu signer un contrat sinon elle n'aurait pas eu l'audace de le licencier de la sorte", rapporte Les Échos.



Toujours selon les termes de la citation, Thioune est allé jusqu'à dire qu' "Aissatou ne travaille pas avec professionnalisme ni sérieux puisque ces agissements ne sont basés que sur ses humeurs personnelles". Le mis en cause aurait également véhiculé les mêmes arguments sur d'autres sites internet.



Ce que reproche la plaignante au site c'est "une complicité" car selon elle , la dame Khady Seck n'a pas vérifié la véracité des propos de son invité avant de les diffuser. Elle en déduit alors qu’ils “ont une volonté manifeste de la discréditer pour ternir son image et traîner son nom dans la boue".