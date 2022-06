Médias et sécurité : Remise d’attestations à la 6e promotion du CHEDS

Après un mois et quelques jours de formation et d’efforts, les 20 auditeurs du Centre des hautes études de défense et de sécurité au Sénégal (CHEDS) ont reçu, ce jeudi 30 juin 2022, leur parchemin, sous le regard fier du général Mbaye Cissé, Directeur général du CHEDS, de leurs familles, amis et formateurs.



C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la cérémonie qui a vu la participation de hautes autorités qui ont toutes salué ce programme de formation dénommé «20 H des médias», qui s’est tenu du 27 avril au 4 juin 2022 au CHEDS sis au boulevard de la Défense x rue du Port, à Dakar.



Cette formation destinée à la presse avait comme objectifs spécifiques de contribuer au renforcement de capacités des bénéficiaires par une appropriation des concepts ; de favoriser la découverte des réalités sécuritaires au Sénégal et dans la sous-région ; mais aussi et surtout de développer des aptitudes au traitement des informations et à la recherche en matière de sécurité et de défense.



Prenant la parole au nom de ses camarades, le porte-parole des auditeurs a loué la qualité de la formation qui leur a été dispensée et le travail titanesque fourni par le personnel pédagogique.



«Du 27 avril au 4 juin 2022, notre promotion a suivi avec beaucoup d’intérêt, d’engagement et d’assiduité la session 2022 des "20 H de formation des médias" organisée par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Formation au cours de laquelle nous avions, dès l’entame, manifesté un certain engouement et de longues listes d’attente quant à cette session», a déclaré Daouda Sow, journaliste à MED1 TV.



«Tout au long de cette aventure, des personnes-ressources de haute qualité, qui sont membres des forces de défense et de sécurité, des universitaires, des professionnels des médias ou d’autres secteurs nous ont, tour à tour, gratifié de présentations de haute facture. Des conférences toujours suivies d’intéressants échanges et autres discussions entre auditeurs, conférenciers et responsables au CHEDS», a-t-il ajouté.



Au finish, se réjouit Daouda Sow, pour «la plupart, nos attentes ont été plus que satisfaites». Pour preuve, poursuit-il, «à l’issue de cette session, les membres de notre promotion sont sortis renforcés sur les questions de médias, défense, sécurité et paix. Des thématiques actuelles, au vu de la situation sécuritaire dans le monde, sur le continent africain et plus particulièrement au Sahel».



Rappelons que le CHEDS est un établissement public à caractère administratif, créé le 3 janvier 2013 et placé sous la tutelle de l’État-major particulier de la présidence de la République. Le Centre des hautes études de défense et de sécurité doit satisfaire les besoins de l’État en expertise sur des questions d’ordre stratégique liées à la protection des individus et des biens, à la politique étrangère, à la science, à la technologie et aux phénomènes économiques et sociaux.