Médias : Moussa Bocar Thiam rappelle les règles aux patrons de presse

Le ministre de la Communication a sorti un communiqué pour rappeler aux patron de presse les règles. Il s'agit de la nécessité de se faire enregistrer au ministère de tutelle, conformément à la loi, notamment le code de la presse de 2017 et le décret du 27 janvier 2021.





"L'entreprise de presse doit effectuer auprès de la Direction de la communication au plus tard le mardi 31 janvier 2023 les procédures suivantes : déposer la copie des actes constitutifs et notifier toute modification dans ses statuts, justifier d'un siège social au Sénégal; indiquer l'adresse exacte et les coordonnées téléphoniques + adresse email; justifier les expériences professionnelles de dix (10) ans du Directeur de publication et de sept (

07) ans du rédacteur en chef. Le directeur de publication et le rédacteur en chef sont obligatoirement des journalistes", détaille le communiqué.

Le ministre rappelle aussi les mentions légales devant figurer sur l'ours, à savoir adresse, tirage, noms des responsables rédactionnels et des rédacteurs, imprimeur...sans oublier le dépôt légal. S'agissant de la presse en ligne, les mêmes informations doivent figurer dans l'ours qui doit être à la page d'accueil.