Médina Baye : Déthié Fall reçu par le khalife Cheikh Mahy Niass

Le président du Parti républicain pour le progrès (Prp), Déthié Fall était l'hôte de la cité religieuse de Médina Baye où il a été reçu par le Khalife Cheikh Mahy Ibrahima Niass.







"J'ai été, ce jour, l’invité d'honneur du Gamou de Serigne Elhadji Ousseynou Niass à Médina Baye", renseigne le député à l'Assemblée nationale dans une note reçue.





"Et J’ai eu l'insigne honneur, ajoute-t-il, d’être reçu par le Khalife de Médina Baye Chiekh Mahy Ibrahima Niass.

J’en ai profité aussi pour rendre visite à l’Imam de la grande mosquée Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, à Cheikh Abdallahi Niass Ibn El hadji Ousseynou Niass et au chef de quartier M. Braham Niass. Ce fut de forts moments de recueillement et de prières pour notre projet d’un Sénégal vers le progrès dans la stabilité et la convivialité".