Médina Baye : La police déploie 800 éléments pour la sécurisation du Gamou

La police va sécuriser le Gamou de Medina Baye

La police nationale a déployé "un dispositif impressionnant " à Kaolack pour la prise charge du volet sécuritaire du gamou 2020, qui sera célébré le jeudi 29 octobre. L'information est du commissaire central de Kaolack, Serigne Amadou Diop qui faisait face à la presse.

Selon le commissaire Diop, la police a pris des dispositions particulières pour faire respecter les mesures barrières notamment le port obligatoire de masques de concert avec les autorités de la santé et du Comaf (comité d'organisation des activités et manifestations de la Fayda). Ainsi, d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour le bon déroulement du gamou international de Médina Baye.

Pour l'exercice de cette mission, le service de sécurité publique à travers le commissaire central a élaboré un plan d'opération depuis le 18 de ce mois avec l'ouverture d'un poste de police avancé à Médina Baye. Ces opérations quotidiennes de sécurisation sont menées dans tout le périmètre communal par les services de la police pour la sécurisation des pèlerins et de leurs biens.

Le commissaire Serigne Amadou Diop ajoute que des opérations près-gamou menées pendant 10 jours dans la ville sainte ont permis de mettre la main sur 199 personnes pour non respect du port de masque, 54 pour vérification d'identité, 6 pour ivresse, 9 pour racolage sur la voie publique ainsi que 26 véhicules pour diverses infractions, 33 motos immobilisés, 515 pièces saisies.





La police s'est engagée avec 800 fonctionnaires de police, 15 véhicules, 4 motos pour réussir l'événement dans une atmosphère de paix et de quiétude dans toute la cité religieuse de Medina Baye ."