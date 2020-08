Médina Baye : Précisions sur le lieu de décès et l’inhumation du Khalife général

Le quatrième Khalife de Baye Niass, Cheikh Ahmad Tidiane Niass est décédé, dimanche dernier, à la clinique de l'Amitié à Dakar et non à l'hôpital Général Idrissa Pouye (Ex Hôpital Général de Grand Yoff (Hggy) comme annoncé. La précision a été faite ce mardi par Cheikh Baye Ady Niass.Ce dernier est aussi revenu sur la décision d'inhumer le défunt Khalife Jeudi prochain. ‘’Notre père Cheikh Ahmad Ibrahima Niass est plus connu dans la sous-région. Beaucoup de ses petits fils et ses disciples sont dans la sous-région et ne peuvent arriver ici que le mercredi soir. On ne veut pas priver les disciples d'accompagner le saint homme à sa dernière demeure’’, ajoute-t-il.