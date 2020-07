Médina : Deux personnes tombent avec 13 pierres d'héroïne

Abdourahmane Fall et Abdourahmane Ndiaye, tous Médinois, comparaissaient hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour offre ou cession de drogue. Né en 1963, Abdourahmane Fall a avoué qu'il se drogue depuis 37 ans. Veuf et prothésiste de profession, il a été surpris par les éléments de la police centrale avec la drogue pour, dit-il, sa consommation personnelle. Selon L'AS, les limiers ont trouvé par devers lui 13 boulettes d'héroïne et 11 pierres de cocaïne. Le prothésiste avoue être un toxicomane. Son fournisseur porte le sobriquet de "Mainoire» Sow. Il a acheté les 11 sachets de cocaïne à 8 000 F Cfa, les 10 pierres d'héroïne à 22.000, et le fournisseur lui a offert 3 pierres.





Quant à Abdourahmane Ndiaye, qui a perdu ses rastas à cause de cette affaire, il s'est plaint de la brutalité des policiers lors de son arrestation alors qu'il avait fait un accident ce jour-là. Il a été condamné pour les mêmes délits il y a de cela une dizaine d'années. Il rejette les accusations portées à son encontre et soutient avoir arrêté de se droguer depuis 2010. Le parquet a requis l'application de la loi pénale. Mais, la défense a plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale pour Fall et la relaxe pour Ndiaye. Le tribunal des flagrants délits a relaxé Abdourahmane Ndiaye et condamné Abdourahmane Fall à 15 jours de prison ferme pour usage de drogue.