Médina Gounass : Saisie record de faux médicaments par l'Ocrtis

Encore une saisie impressionnante ! Le dimanche 30 mai 2021 aux environs de 19 heures, une équipe mixte constituée des éléments des Brigades Régionales des Stupéfiants (BRS) de Kolda et de Tambacounda de la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS), de la Police nationale, ont mis la main sur 05 individus pour vente illégale de médicaments, usurpation de fonction et exercice illégale de la médecine. Il s'agit de K.Diallo, I.Diallo, M.Diallo, A.Diallo et M.Diallo.





Selon des informations exclusives de Seneweb, ils avaient par dévers eux : 03 sacs de 100 kilos, 05 sacs de 50 kilos et 04 sachets en plastique de médicaments divers et variés et une somme importante probablement issue de la vente de ces médicaments.





Saisie record qui entre dans le cadre des opérations de sécurisation du Daaka de Médina Gounass.





L'ensemble des médicaments saisis sont consignés provisoirement à la Brigade régionale des stupéfiants de la zone pour les besoins de l'enquête, ouverte à cet effet.