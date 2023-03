Médina Yoro Foulah : un enfant meurt calciné dans un incendie

Un incendie s’est produit dans le village de Léba Danworo, commune de Kerewane, département de Médina Yoro Foulah. Le bilan fait état d’un enfant décédé dans le feu, et de deux cases en paille réduites en cendres.



“Les parents de la victime, âgée de 3 ans seulement, sont inconsolables et les populations de la localité sous le choc à cause de cette perte en vie humaine”, a fait savoir le maire Boubacar Diallo joint par téléphone.



Le maire de la commune de Kerewane affirme “qu'une campagne de sensibilisation s’impose afin que les populations créent des pare-feu aux alentours des habitations”.



En cette période de l'année, les risques d’incendies graves sont réels avec les vents violents qui soufflent fréquemment. A Kerewane, on note un besoin pressant d'avoir un forage dans cette contrée qui totalise plus de dix villages.



Il y a deux jours seulement, un incendie a ravagé le village de Ndorna, chef-lieu de commune. Un incendie qui a réduit en cendres les logements des enseignants de la localité.



Ce drame de Kerewane remet, par ailleurs, sur le devant de la scène une vieille doléance des populations : la création d’une caserne de sapeurs-pompiers dans le département de Médina Yoro Foulah.