Menaces contre le détenu Vieux Diop : GMS indexe Me Malick Sall

Guy Marius Sagna n’y va pas avec le dos de la cuillère, il cite le ministre de la Justice Malick Sall comme principal responsable de ce qui pourrait arriver au détenu Vieux Diop. Ce dernier, d’après l'activiste, fait l’objet de menaces proférées, depuis quelques jours, par des agents de l’administration pénitentiaire. En effet, renseigne Guy Marius Sagna dans une note parvenue à Seneweb, « Vieux Diop, Babacar Diop, Mamadou Niang, Seydina Mohamed Ndiaye, Dioula Sow, Alioune Badara Coly veulent commencer une grève de la faim pour protester contre leur emprisonnement depuis deux ans ».





Ainsi, fulmine-t-il, «Macky libère des trafiquants de drogue, de faux billets et de médicaments et emprisonne des héros ».





GMS rappelle : « Vieux Diop est notre concitoyen qui a permis à la douane sénégalaise de faire sa plus grande saisie de drogue de plus de 1.000 kg. Au lieu d'être décoré, au lieu de recevoir de l'État l'argent prévu pour ceux qui ont aidé à faire de pareilles saisies, l'État lui a pris sa voiture qui est utilisée par la police sénégalaise et est emprisonné. Les Italiens (02) et les Allemands (02) impliqués dans le même dossier ont été libérés par le président Macky Sall ».