Mesures gouvernementales anti-accidents: Les chauffeurs et transporteurs de Sédhiou à l'écoute des syndicats

Les chauffeurs et transporteurs de Sédhiou à l'écoute des syndicats

Les 23 mesures prises hier en conseil interministériel comme riposte énergétique contre les accidents de la circulation ne déconcertent pas les chauffeurs et transporteurs de Sédhiou. Ablaye Ndiaye, le président de la gare routière de la capitale régionale y voit du réchauffé, du déjà dit et du déjà entendu.





Toutefois, le patron des chauffeurs et transporteurs estime que seule la voix des syndicats compte. " Tous nos responsables sont à Dakar et ont participé à la concertation. Nous les écoutons et appliquerons à la lettre ce qu'ils nous aurons recommandé".