Météo : Anacim sonne l'alerte...

Selon les dernières prévisions de l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), des pluies seront enregistrées ce jour. «Au cours de l’après-midi et la nuit, des manifestations pluvieuses sont prévues sur les zones Nord, Est, Sud et, avec une probabilité faible, le Centre. La journée du Vendredi sera particulièrement pluvieuse sur la moitié Ouest du pays surtout au cours de l’après-midi », sonne l’alerte météo.



En fait, il est indiqué que cette situation persistera jusqu’à la matinée du Samedi sur le littoral et le Sud du pays.



Par ailleurs, Anacim fait remarquer que la chaleur sera relativement sensible sur le territoire national durant la période de validité. «Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront globalement de secteur Sud à Ouest et d’intensité faible à modérée », souligne l’Anacim.