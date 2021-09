Météo : Orages et pluies attendus dans le Sud-Est du pays, vendredi et samedi (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte. Elle informe que du vendredi 3 septembre à 12 h 00 au samedi 4 septembre à 12 h 00, des « orages et pluies faibles à modérées seront notés au cours de cet après-midi dans les régions Sud-est et évolueront progressivement en zone Sud notamment à Kolda au courant de la nuit ».