Meurtre aux abords du Stade LSS : Mohamed Sougou a été tué pour 500 Fcfa

Libération en sait davantage sur le mobile du crime de Mouhamed Sougou (29 ans) tué, le 11 février dernier, aux abords du Stade Léopold Sédar Senghor.



O. Tine, le présumé meurtrier, est passé aux aveux. Livreur de son état, il a confié aux enquêteurs qu’il avait une altercation avec un autre livreur autour d’une somme de 500 Fcfa.



La victime Sougou a pris fait et cause pour son vis-à-vis avant que les nerfs ne se chauffent.



Dominé et malmené lors de la bagarre, O. Tine est allé chez lui prendre un couteau avant de revenir sur les lieux et d’asséner un violent coup à Mouhamed Sougou.



Après son acte, il déclare avoir jeté l’arme du crime dans la mer.