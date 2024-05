Meurtre d'Alain Kali : Les syndicats d'enseignants en sit-in à l'IA de Thiès









Tous les syndicats d'enseignants du département de Thiès se sont retrouvés à l'inspection d'académie pour un sit-in précédé d'un débrayage. Ceci pour exprimer leur indignation face au meurtre d'un des leurs, Alain Kali, un jeune enseignant de 30 ans mortellement poignardé le mardi 21 mai 2024, en fin d'après-midi, alors qu'il venait de dispenser ses cours à l'école élémentaire Keur Modou Ndiaye. Il a été mortellement agressé alors qu'il rentrait tranquillement, par un raccourci, chez lui, à Diassap, dans la commune Thiès-Nord, où il vivait avec son épouse, Liliane, et leurs quatre enfants.





Au sortir d'une réunion pour statuer sur le meurtre de leur collègue, les enseignants avaient décrété un débrayage suivi d'un sit-in devant l'inspection d'académie (IA), ce vendredi, pour manifester leur «mécontentement et (leur) solidarité, et réclamer justice» pour Alain Kali.





Dans la foulée, une souscription volontaire est organisée. Chaque enseignant, selon les syndicats, est invité à contribuer. «Cette action symbolique vise à montrer notre soutien et notre solidarité envers la famille de feu Kali». Une journée morte sera observée à Thiès, coïncidant avec le jour de l'inhumation du disparu dont le corps se trouve en autopsie à Dakar. Une journée de deuil et de réflexion destinée à honorer la mémoire de Kali et à sensibiliser sur la gravité de l’agression subie.





Une plainte contre x sera déposée au nom du G7 sur le bureau du procureur de la République. Les enseignants exigent que toute la lumière soit faite sur cette agression et que les responsables soient traduits en justice. Une rencontre avec les autorités policières et administratives concernées est prévue, pour discuter des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les enseignants et prévenir de telles tragédies.