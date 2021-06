Meurtre d’un vigile et révolte de la population : Ce qui s’est réellement passé à Diémbéring

Les habitants de Boucoutte Diembéring (Kabrousse) ont attaqué et brûle l’entreprise d’un Belge, Oasis Suarl. Ce dernier aurait pris la fuite pour échapper à cette rébellion. Située à une dizaine de kilomètres au Nord de Cap Skirring, la localité a été le théâtre d’une révolte. Une justice populaire. En fait, selon des informations reçues, des malfrats se sont introduits dans la société afin d’y commettre un forfait. La bande de malfaiteurs y a volé des ordinateurs et détruit tout sur son passage. Comme si cela ne suffisait pas, notre source renseigne qu’ils ont tué et jeté le gardien des lieux dans la fosse septique.



Ce n’est que ce lundi matin vers les coups de 11 heures que le corps sans vie a été découvert. Il était déjà en état de putréfaction avancée.



Alertée, la gendarmerie s’est dépêchée sur le site. Le corps sans vie est acheminé à l’hôpital pour les besoins de l’autopsie. Aussi, est-il, que les pandores ont réussi à calmer les ardeurs des jeunes.



Une enquête est ouverte par la gendarmerie enfin d’arrêter les délinquants.