Meurtre de Fatou Kiné Gaye : la victime n'était pas enceinte

L'information qui circule, selon laquelle Fatou Kiné Gueye assassinée sur son lieu de travail, était enceinte, est fausse.





En effet, ce sont les frères de la victime qui ont infirmé cette information lors de la levée du corps de cette dernière, ce dimanche à l'hôpital Dantec.





Cheikh Tidiane Gaye renseigne que sa sœur "n'était pas enceinte et que son mari peut confirmer cela". Moustapha Gaye de corroborer qu'elle n'a, non plus, pas été égorgée, comme l'informent certains.