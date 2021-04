Meurtre de l’artiste Birahim Siby alias Mbida : "Nous réclamons justice" (famille)

Quatre jours après le meurtre de l’artiste-comédien Birahim Siby alias « Mbida », la famille du défunt homme de culture a exprimé toute son indignation suite à ce crime crapuleux.





Oumar Ly, grand frère de « Mbida » qui a parlé au nom de la famille, dit s’en remettre à Dieu. Il a toutefois demandé que la lumière soit faite pour arrêter les coupables. « C’est un acte odieux et nous condamnons fermement. Ils l’ont assassiné sauvagement. Nous demandons aux autorités notamment la police et le procureur de faire le maximum pour tirer au clair cette affaire pour que notre frère puisse reposer en paix. C’est aussi une question de salubrité publique, car un assassin, il faut le traquer et le mettre hors d’état de nuire. C’est une question de salubrité publique », a déclaré avec peine Oumar Ly.

Les amis et les membres de la famille qui embouché la même trompette, ont tous réclamé justice pour l’artiste qui était une personne très engagée pour la cause de sa ville Saint-Louis.