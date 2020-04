Meurtre de Massaër Diack à Thiès : Ce que révèle l’autopsie

Le journal L’Observateur en sait davantage sur les circonstances de la mort de Massaër Diack tué le 14 avril dernier par son ami boucher Ahmadou Bamba Ngom alias Mara.En effet, l’autopsie réalisée par le médecin légiste de l’hôpital Aristide Le Dantec mentionne "une plaie traumatique pénétrante au niveau de la cage thoracique gauche avec une section costale, une plaie viscérale et une hémorragie interne de grande abondance à la suite de coups et blessures par un objet dur, tranchant et pointu".