Migui Maram Ndiaye, nouveau Président des jeunes reporters

La Convention des jeunes reporters a tenu, ce samedi 07 janvier, son Assemblée Générale à l’issue de laquelle, le président sortant Ibrahima Baldé a passé le témoin à son confrère du groupe Emedia, Migui Maram Ndiaye.





Après son élection, celui-ci a affiché sa volonté de s’inscrire dans « la continuité ». « Nous mesurons à la fois l’honneur, mais également son importance et la responsabilité qui nous incombe pour l’avenir de notre métier, de cette convention pour ce mandat. C’est un mandat qui s’inscrit dans la continuité », a-t-il déclaré.





« Je parle de continuité parce que depuis 04 ans nous sommes dans les instances, donc comptable des bilans présentés par Pape Ndiaye, il y a deux années, et tout à l’heure par le grand Président, Ibrahima Baldé, qui pouvait encore rester à la tête de la Convention. Mais rassurez-vous, avec l’équipe qui m’entoure, composée de reporters dynamiques et passionnés, nous allons nous donner corps et âmes pour maintenir le flambeau. » a-t-il poursuivi.





Migui Maram Ndiaye compte, toutefois, durant les deux prochaines années, accentuer son travail pour le renforcement des conditions de travail des reporters. « Notre mission première restera sans nul doute la formation continue et la formation initiale, mais nous allons faire beaucoup d'efforts pour l’amélioration des conditions de travail des reporters d’ici et d’ailleurs. Ailleurs, c'est pour faire référence à nos confrères qui sont des correspondants, qui sont d’office membres de la Convention », a-t-il expliqué.