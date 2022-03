Mines et industries : Le Cosmi étale ses doléances à l’Etat du Sénégal

Le collectif des ouvriers sénégalais dans les mines et les industries (Cosmi), une nouvelle structure rassemblant tous les corps du métiers qui s’activent dans les chantiers de construction et les montages industriels, a été porté sur les fonts baptismaux.



En conférence de presse ce samedi 19 mars 2022, ledit collectif est déterminé à accompagner l’Etat du Sénégal dans sa politique sur l’industrialisation du pays et l’exhorte à mieux se focaliser sur le contenu local, a fait savoir le journal Sud Quotidien.



Selon Moustapha Gassama, président du collectif, il s’agira dans ce cadre, de faire une étude approfondie des problèmes qui gangrènent l’ouvrage, les cerner afin de proposer des solutions idoines à leur résolution, renseigne t-on.



En ce sens, il explique : ‘’ Nos activités sont centrées sur plusieurs axes à savoir des panels de formations et de sensibilisation, c’est-à-dire la conscientisation, le partage d’informations qui concernent également les recrutements mais aussi la documentation’’.



Concernant la question de l’industrialisation, les membres du collectif, bien que reconnaissant des efforts apportés par le gouvernement du Sénégal dans ce domaine, pensent que c’est toujours insuffisant. Ainsi, ils plaident pour le renforcement de capacités, vu l’installation de certaines industries nationales dans le pays.



‘’Quand on parle de la main d’ouvre, il est évident que nous avons besoin de formations. Avec l’installation des industries multinationales, l’Etat doit faire de telle sorte que ces entreprises puissent faire un transfert de compétences. Que les jeunes qui travaillent dans ces entreprises là, puissent bénéficier des formations’’, a plaidé le président du collectif.



Pour lui, ‘’si l’on remarque un nombre conséquent d’étrangers de la sous-région dans certaines plateformes, c’est parce que ces deniers ont acquis la formation qu’il faut’’, a-t-il conclu.