Ministère de la Culture : Les animateurs culturels sans emploi dénoncent le népotisme de la tutelle et interpellent le chef de l'Etat

Très remontés après l'annulation de leur sit-in qui était prévu ce mardi 7 mars devant le ministère de la Culture et du Patrimoine historique par le préfet de Dakar, le Collectif des animateurs culturels sans emploi ont fait face à la presse, pour prendre l'opinion publique à témoin sur leur situation. Depuis presque quatre ans, ces jeunes animateurs culturels diplômés de l'École nationale des arts courent derrière leur recrutement dans la Fonction publique.





Ils accusent le ministère de la Culture de conspiration pour les mettre en chômage au profit de militants politiques. C’est pourquoi ils appellent le président de la République à prendre ses responsabilités face à cette situation. Ils qualifient de népotisme la gestion du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.