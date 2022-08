Ministère de la Femme : Une chargée de mission dézingue Gabrielle Kane

L'affaire opposant la féministe Gabrielle Kane et Ndeye Saly Diop Dieng, Ministre en charge de la femme est loin de connaître son épilogue.





Awa Ba, chargée de Mission au ministère de la femme, est venue en renfort de sa patronne : " Je pense Gabrielle Kane se moque des Sénégalais en faisant des délires, elle a été reçue plusieurs fois par la ministre et à chaque audience elle recevait une grosse somme d'argent au nom de Adji Sarr. Elle est même allée jusqu'à faire des chantages pour soutirer de l'argent. Elle devrait avoir honte de ne pas dire toute la vérité".





Elle ajoute par ailleurs que Mademoiselle Kane utilise Adji Sarr comme moyen de pression pour se faire de l'argent sur le dos des ministères : “Adji Sarr est encore victime parce que Gabrielle Kane qui a fait savoir qu'elle a perdu beaucoup de choses à cause d'elle en retour a tout récupéré à son nom. Si Gabrielle Kane ne fait pas attention, nous allons faire des révélations sur son vécu car on sait tout et d'où elle vient" .





