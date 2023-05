MISE EN ŒUVRE DU PACASEN : LES PARTENAIRES REÇUS PAR LE MINISTRE MAMADOU TALLA

Après une mission conjointe d’appui à la mise en œuvre du PACASEN qui s’est déroulée du 22 au 26 mai 2023 et menée par des structures de la Banque mondiale, de l’Agence Française de Développement et du Ministère en charge des Collectivités territoriales, une réunion de restitution s’est tenue au siège du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. La rencontre est présidée par le Ministre Mamadou Talla.





Au cours de la rencontre, les participants ont échangé sur les points d’attention de la phase pilote du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN).





Cette mission de supervision permet aux autorités de recueillir les avis et observations des partenaires en vue d’une prolongation de deux ans de la phase transitoire en perspective d’un PACASEN 2.