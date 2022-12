Mise en place d'un observatoire Territorial du Secteur Extractif (OSTE) : Le forum civil renforce son dispositif de transparence

Mise en place d'un observatoire Territorial du Secteur Extractif (OSTE)

Dans le cadre du Projet "Traces" Transparence et Redevabilité dans le secteur extractif financé par l'USAID et exécuté en consortium avec NRGI et l'ONG 3D, la section du forum civil Saint-Louis a tenu deux ateliers de renforcement de capacités des organisations de la société civile, des médias et universitaires sur la réglementation des revenus pétro-gaziers et miniers (15 décembre 22) et sur la Redevabilité des contrats, des fonds et revenus, du contenu local et surtout du suivi environnemental au profit des OSC et des médias (21 décembre 22).





Ces activités entrent dans l'optique d'installation de l'Observatoire Territorial du Secteur Extractif (OSTE), qui, selon la note d'orientation du programme du Forum civil et ses partenaires, sera mis en place au niveau des zones d'exploitation pétro-gazière et minière du Sénégal. L’OSTE Saint-Louis a été mis en place ce 22 décembre 22 et constitue un mécanisme citoyen inclusif permettant de garantir le dialogue entre les communautés au niveau local dans le but de défendre leurs intérêts dans le secteur extractif.