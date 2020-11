Mohamed Gassama, auteur du livre «Le Mérite s’étouffe» : «Je constate que le ‘’mérite’’, tel que je le conçois, n’est pas souvent le cas»

La liste des productions littéraires sénégalaises s’allonge. En effet, le journaliste sénégalais, Mohamed Gassama, vient de publier un ouvrage intitulé «Le Mérite s’étouffe». La cérémonie officielle de présentation et de dédicace s’est tenue ce mercredi 28 octobre 2020, à la Maison de la presse, à Dakar.Composé de trois parties et de 14 séquences, cet ouvrage de 139 pages procède, selon son auteur, d’«un constat, d’un diagnostic». «J’ai regardé, j’ai observé et j’ai tiré des conclusions, bien entendu», a expliqué Mohamed Gassama. L’auteur signale que ses «conclusions sont une position personnelle».Il ajoute : «Je constate, aujourd’hui, que le ‘’mérite’’, tel que je le conçois au sens étymologique, c’est-à-dire qui doit être une récompense pour une action, un effort physique ou intellectuel accompli, ce n’est pas souvent le cas. J’ai pris le cas du service public que je connais. Et je lance un appel, c’est-à-dire j'alerte : Attention ! On est dans une République où tout le monde à sa place et qu’on ne peut pas promouvoir ou embaucher sur la base d’un clivage. Ce n’est pas bien pour une République. Donc, c’est un appel à tous pour que l’on revienne à des fondamentaux, c’est-à-dire nous sommes une nation, c’est une commune volonté de vie commune où tous les citoyens sont sur un pied d'égalité, qu'ils soient politiques ou pas».Dans ce livre, l’auteur a également choisi un style simple, afin que le lecteur n’ait aucune difficulté à le lire. «J’ai essayé d’écrire pour qu’il n’y ait pas de difficulté à lire, parce que je sais que les gens ont du mal avec les nouvelles technologies et tous les réseaux, etc., que les gens ne sont plus dans des conditions idéales pour lire, relire, etc. Donc, il faut faire attention au contexte et écrire en s’adaptant aux réalités», a soutenu Mohamed Gassama.