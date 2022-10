Moisson à Dioumada et Touba-Niani : Serigne Abdou Aziz Mbacké lance les travaux champêtres ce samedi 15 octobre

Serigne Abdou Aziz Mbacke, Darou Tanzil

Comme l’année 2021, 2022 a été très abondante en pluviométrie. De quoi réjouir les agriculteurs qui se préparent à la moisson en cette période de fin de l'hivernage. A Touba-Niani (Tambacounda) et Dioumada (Kaffrine), les talibés de Serigne Abdou Aziz Mbacké, khalife de Darou Tanzil, s’apprêtent à entamer les travaux champêtres dont le lancement est prévu ce samedi 15 octobre.





La moisson qui dure habituellement une semaine en raison des surfaces emblavées est très attendue par les talibés qui vont rallier les deux localités précitées, par des caravanes de bus et de camions au départ de plusieurs villes du Sénégal. De Gouye Mbinde à Kébémer en passant par Mbacké Cadior, Rufisque et Sandiara, ils sont des centaines à prendre part aux travaux lancés chaque année par Serigne Abdou Aziz Mbacké, avec la bénédiction du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.





A Dioumada (département de Kaffrine, arrondissement de Gniby) et Touba-Niany (région de Tambacounda, département Koumpentoum, commune de Ndame), tout est fin prêt pour accueillir une frange importante de la communauté mouride, sous la coordination de Serigne Abdou Aziz Gueye Mboro et ses diowrignes. Comme chaque année, les talibés mourides de la diaspora, les démembrements des dahiras Darou Tanzil au Sénégal comme à l’extérieur (Espagne, Italie, France) sont attendus sur leurs contributions non négligeables à la réussite de l’évènement.