Mort d'un bébé nigérian : La directrice de la crèche "Les petits intellos" auditionnée par la police de Dieuppeul puis...

Drame à Sacré-Cœur où un bébé a été retrouvé mort, ce vendredi vers 14h, dans la crèche " Les petits intellos". Selon des sources proches de Seneweb, ce nourrisson aux initiales R.E qui serait âgé de 2 à 3 mois est de nationalité nigériane.



En effet, ce bébé de sexe masculin a été inscrit le lundi 28 février dernier dans cette crèche où il a perdu la vie, le vendredi 4 mars 2022.



Suite à cette découverte de corps sans vie, la responsable de la crèche " Les petits intellos" et la maîtresse en garde au moment des faits, ont été convoquées puis entendues sur procès-verbal, dans les locaux du commissariat de Dieuppeul.



D'après des confidences faites à Seneweb, la maîtresse a confié aux enquêteurs que le nourrisson nigérian R.E était en bonne santé dans la matinée du vendredi.



"Je me suis occupée de lui ce vendredi matin et il se portait très bien. Mais je l'ai retrouvé inerte vers 14 heures. Ainsi j'en ai parlé à la responsable de notre structure" a déclaré la maîtresse.



Quant à la Directrice de la crèche " Les petits intellos", elle déclare avoir contacté le Samu. Toutefois ces dernières ont été libérées après leur interrogatoire , en attendant les résultats de l'autopsie.



Selon nos sources, les parents de la victime n'ont pas été encore été entendus par les policiers de Dieuppeul.