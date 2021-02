Mort de la famille Diol à Denver : Le mobile de l’incendie connu

Les trois adolescents suspectés d'avoir tué la famille Diol dans un incendie, ont mis le feu à la maison par erreur. En effet, selon DenverChannel qui livre l’information, Gavin Seymour et Kevin Bui, âgés de 16 ans, ainsi que le suspect de 15 ans, ont été impliqués dans un trafic de drogue qui a mal tourné.



Bernés par un autre gang, lors d’un échange de marchandises, ils ont été chargés de venger leur camp en brûlant la maison de ceux qui les ont dupés. Malheureusement, ils se sont trompés de demeure et ont mis le feu à celle de la famille Diol.



Les suspects doivent retourner au tribunal dans deux semaines.



L’identité des suspects dévoilée



Pour rappel, l’identité des deux suspects âgés de 16 ans a été dévoilée ce mercredi, après avoir été jugés hier mardi comme des adultes. Il s’agit de Gavin Seymour et Kevin Bui. Ils font face à 60 chefs d'accusation, dont plusieurs chefs de meurtre, d'incendie criminel, de cambriolage et de conspiration. Le troisième suspect est toujours inculpé en tant que mineur, mais cela pourrait changer.



Carolyn Tyler, porte-parole du bureau du procureur, a déclaré que le jeune homme de 15 ans est accusé de 47 chefs d'accusation, dont celui de meurtre au premier degré, tentative de meurtre, agression au premier et au second degré, incendie criminel, cambriolage et conspiration.



Les adolescents ont été arrêtés, près de six mois après l'incendie criminel qui a eu lieu au quartier de Green Valley Ranch, à Denver.



Un quatrième suspect a également été arrêté. Il s’agit de Tanya Bui, âgé de 23 ans. Elle fait l'objet d'une enquête en relation avec l'incendie.