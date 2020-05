Mort du détenu Ibrahima Lô à Diourbel : Les résultats de l'autopsie dévoilés

On connaît les résultats de l'autopsie du corps du détenu Ibrahima Lô qui purgeait une peine deux ans à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, pour détention et usage de chanvre indien. Il s’agit d’une mort naturelle suite à un AVC, a appris Seneweb de source hospitalière.Marié et père de deux enfants, Ibrahima Lô, 47 ans, était en prison depuis six mois.Même sort pour l’autre détenu El hadji Thioune, 55 ans et condamné pour affaire de drogue. Décédé à la Mac de Diourbel dans la nuit du 16 au 17 mai dernier, l'autopsie du corps a également conclu à une mort naturelle. Thioune, condamné à une peine de deux ans, devait être jugé en appel à la Cour d'appel de Thiès.A rappeler que plusieurs détenus ont perdu la vie à la Mac de Diourbel. Parmi eux Fallou Ka, Moustapha Gueye, Papa Diagne, et Mbaye Diop alors été tué par son codétenu Khadim Fall. Des faits qui interpellent le défenseur des droits de l'homme Assane Dioma Ndiaye de la Lsdh.