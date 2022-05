Mort du jeune Omar Laye Diop : L’autopsie écarte la thèse de l’agression

Le jeune Omar Laye Diop avait perdu la vie dans des circonstances dramatiques dimanche dernier sur la VDN 3. Selon certains de ses proches, Omar avait été victime successivement d’une agression et d’un accident. Une version qui a été écartée par le certificat de genre de mort. Le décès du jeune de 20 ans est apparemment dû à un traumatisme au niveau du crâne et du thorax en plus de plusieurs fractures accompagnées d’une hémorragie abondante lors de l’accident de la circulation routière.