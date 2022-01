Mort du militant de l’Ucs : La mère de la victime dément Abdoulaye Baldé et rétablit la vérité

La maman de la victime rétablit la verité

Ce dimanche 23 janvier, après son vote au dispensaire de Santhiaba, le maire sortant de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, et candidat candidat de l'Union centriste du Sénégal (Ucs) Mbolo, a annoncé le décès d’un de ses militants du nom de Moustapha Diatta. Il a indiqué que ce dernier a été poignardé au cours d'une bataille rangée avec des membres de la coalition Yewwi Askan Wi, vendredi dernier. Ainsi, la victime a succombé à ses blessures; deux jours après; au service d’urgence de l’hôpital régional de Ziguinchor.





Joint au téléphone par le Groupe médias du Sud, la maman de la victime affirme qu’un problème d’argent serait à l’origine de la mort de son fils. «Ses amis et lui avaient, ces derniers jours, eu un problème d’argent qui a fait qu’ils se disputaient très souvent ces temps-ci. Je ne veux pas qu’on utilise la politique dans ce triste sort de mon fils. Je ne sais pas si celui qui a tué mon fils fait de la politique. Ce que je sais, c’est qu’ils ont eu un problème d’argent et qu’ils se tiraillaient très souvent, à cause de cette somme de 5 000 FCfa», a éclairé la maman du défunt Moustapha Diatta.