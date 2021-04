Mort "suspecte" d’un élève policier : L’autopsie dévoilée, un pool d’avocats constitué

Selon les premiers éléments de l'autopsie livré par le Dr Ibou Thiam de l’hôpital Aristide Le Dantec, l’élève sous-officier de police Abdel Kader Johnson serait décédé d’une mort naturelle.Ce, rapporte L'Observateur, "suite à une défaillance multi viscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d’hépatopathie chronique".Un résultat que conteste le père de la victime, au motif que "son fils avait les côtes brisées détachées du côté droit de la colonne vertébrale et une rupture des tendons cervicales".Me Rassoul Johnson signale que "son fils ne souffrait d’aucune pathologie lorsqu’il intégrait la police".Exigeant "toute la lumière sur les circonstances de la mort de son fils", il a commis un pool d’avocats et n’exclut pas de solliciter une contre-expertise.