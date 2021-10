Mourid Professionnels, la plateforme qui fédère les compétences et expertises mourides

Regrouper l'ensemble des compétences et expertises mourides; faire une agrégation des domaines de compétences au service des grands projets de la mouridiyya et du développement : tels sont les objectifs de la plateforme MouridProfessionnels dédiée aux professionnels Mourides à travers le monde. "Elle met en relation ces derniers et les réunit autour de sujets ou problématiques liés à leurs parcours individuels mais aussi aux défis contemporains de la communauté mouride", lit-on à travers les colonnes du support en ligne qui a déjà reçu l'onction et la bénédiction du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.



Mourid Professionnals, c'est aussi un cadre dédié aux entreprises et organisations mourides notamment les dahiras pour le développement du concept e-dahira, incluant l’entreprenariat mouride, indique la même source.