Moustapha Diakhaté : «Macky abandonne les Sénégalais et adoube sa gestion calamiteuse »

L’ancien député et ancien ministre conseiller Moustapha n’a pas été épaté par les décisions prises par le président de la République lors de sa déclaration à la nation de ce lundi. Dans un post sur sa page Facebook, M. Diakhaté a soutenu que le chef de l’Etat a abandonné les Sénégalais avec la Covid avant d’adouber « sa gestion calamiteuse».Voici son post.Adresse à la Nation: le Président Macky Sall abandonne les Sénégalais avec la Covid-19 et adoube sa gestion calamiteuse de l’épidémieLe discours de Monsieur Macky Sall est une pluie de satisfecit du bilan de sa propre action, d’autoglorification, de lapalissades répétées. Un discours d’un confiné, d’un Président hors sol.Pourtant il n'y a pas de quoi se glorifier de ce qui a été fait par son gouvernement pendant cette crise.Le Président Macky Sall a échoué à endiguer la Covid-19 et à atténuer la transmission de la maladie.Au bout de 90 jours, le coronavirus continue de faire des ravages à travers le pays. Avec plus de 6 000 cas, plus d’une centaine de morts, le Sénégal reste l’un des pays de l’Afrique soudano sahélienne les plus touchés.Au regard de la démission du Président Macky Sall, l’impact à venir de la pandémie pourrait être catastrophique tant du point de vue sanitaire, économique et social.La seule bonne nouvelle du discours présidentiel, c’est la levée de l’illégal état d’urgence assorti d’un inutile couvre-feu avec plus de 3 mois de répressions policières pour rien.