Moustapha Diakhaté sur les violences à Keur Gorgui : "Ceux qui ont envoyé les policiers chez Sonko ont commis une faute"

"La cause de la violence, c'est 'a violence". Ainsi parle Moustapha Diakhaté, l'ancien parlementaire qui déchire la convocation que la gendarmerie a servie à Ousmane Sonko accusé dans une affaire de viol présumé. Parce qu'en tant que député, explique-t-il, Ousmane Sonko est protégé par la loi et on ne peut pas l'interpeller sans lever son immunité parlementaire, développe l'invité de Rfm matin de ce jeudi.Moustapha Diakhaté qui condamne les violences de lundi dernier à la cité Keur Gorgui, impute toutefois la faute à l'autorité. "Ceux qui ont envoyé des policiers au domicile de Sonko ont commis une faute", martèle-t-il.