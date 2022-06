Moutons : Malgré l'embargo, le Mali va approvisionner le marché sénégalais

Le mali va exporter des moutons vers le Sénégal

En vue de la fête de l'Aid Kébir, communément appelée Tabaski, le Mali compte bien approvisionner le marché sénégalais rn moutons, chèvres et bœufs. Cela, malgré les sanctions de la Cedeao qui pèsent sur ce pays. Les autorités maliennes ont autorisé l’exportation de 5500 têtes d’Ovins /Caprins et 300 bovins à destination du Sénégal dans les bureaux de sortie de Diboly et Mahinamine. Le même nombre à destination de la Cote d’Ivoire est également autorisé dans les bureaux de Kadiana et Zegoua.

Une opération qui va démarrer à partir de demain, lundi 27 juin et qui se poursuit jusqu’au 9 Juillet 2022 dans le respect scrupuleux des formalités du commerce extérieur, renseigne le communiqué des Douanes du Mali, signé par le Colonel Major, Ahmed AG Boya, Directeur Général Adjoint des Douanes.