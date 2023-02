[Femmes de sciences à la une 3/3] Najah Fatou Coly Gueye : À l’assaut de la mortalité néonatale

Najah Fatou Coly Gueye : À l’assaut de la mortalité néonatale

Elle est enseignante chercheuse en biochimie à l’UFR Santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès. Najah Fatou Coly Gueye est également pharmacienne biologiste à l’Hôpital pour Enfants de Diamniadio. La chercheuse doit la clé de son succès à ses travaux qui portent sur les causes de mortalité infantile.





Les travaux de Najah Fatou Coly Gueye portent principalement sur la recherche de marqueurs prédictifs pour le diagnostic et les facteurs de risque dans les pathologies infectieuses infanto-juvéniles. Selon les explications de la chercheuse, l’infection néonatale (IN) constitue la première cause de mortalité et d’hospitalisation néonatale dans les pays en voie de développement (PEVD). Elle relève de plusieurs étiologies mais celle de nature bactérienne (INB) est de loin la plus fréquente et son pronostic dépend de la sévérité des formes septicémiques. Cependant, l’évaluation de la gravité de ces infections reste difficile du fait du manque de spécificité des signes cliniques et biologiques. Ainsi, un traitement probabiliste est souvent très tôt instauré avec son corollaire l’émergence des résistances antibactériennes observées. « Notre objectif était d’identifier des marqueurs de diagnostic précoce des infections materno-fœtal. Pour cela, nous avons travaillé sur plusieurs marqueurs connus à l’image de la CRP, la procalcitonine, les interleukine 6 et 8 et d’autres moins utilisés en routine comme les défensines humaines et les calgranulines », explique Najah Fatou Coly Gueye.





Les facteurs de risque de survenue et de gravité des infections infanto-juvéniles ont été aussi étudiés. Il s’agit particulièrement des facteurs nutritionnels sachant que la malnutrition fait partie des causes d'immunodéficience dans le monde.





Mais avant ces travaux de recherche, un petit coup d’œil dans le rétroviseur s’impose car toute histoire a un début !





De la pharmacie à la biochimie





Toute histoire commence bien quelque part. Celle de Najah Fatou Coly Gueye avec les sciences commence réellement après l’obtention de son baccalauréat en série S1 en 2007. Après cinq années d’études dans la filière de Pharmacie, elle réussit au concours d’internat des hôpitaux de Dakar.





« Durant notre cursus en pharmacie, nous avons été séduits par la clarté des enseignements de nos maîtres mais surtout par la «magie» des structures et formules de la biochimie », révèle la pharmacienne biologiste. Et c’est sa première année d’internat, notamment lors de son stage au sein du laboratoire de biochimie médicale de l’Hôpital Aristide le Dantec, qui conforte son choix définitif pour faire une carrière dans la discipline.





Ainsi, la chercheure bénéficie d’un encadrement pour l’obtention du master de Biochimie et Génie Génétique (2ans).Elle obtient le diplôme d’Études Spécialisées de Biologie Clinique (DES BC) passe 4 ans au niveau de la faculté de médecine de l’UCAD et un doctorat de science (PhD) option biochimie à l’École Doctorale Sciences de la Santé et de l’Environnement (EDSEV) de l’UCAD en poche .





Des succès et projets comme motivations supplémentaires





La chercheuse reconnaît s’être laissé piquer par le virus de la «magie» des structures et formules de la biochimie ». Son domaine va valoir à la doctorante, en 2019, le prix jeunes talents Afrique Subsaharienne pour les femmes en sciences. Il s’agit d’un prix de la fondation l’Oréal en partenariat avec l’UNESCO qui encourage les femmes à exceller dans les matières scientifiques.





Ces succès boostent la pharmacienne biologiste qui souhaite développer un laboratoire au niveau de l’UMRED (Unité Mixte de Recherche d’Exploration et de Diagnostic de l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Iba Der Thiam de Thiès) pour y mener ses activités de recherche. «Nous disposons déjà de locaux, il reste à trouver des partenaires pour l’équipement afin de poursuivre nos travaux de recherche», plaide-t-elle.