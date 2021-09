Naufrage du bateau « le Joola » : Les pupilles de la nation étalent leurs difficultés

Les pupilles de la nation étalent leurs difficultés

A moins d’une semaine de la commémoration du naufrage du bateau le Joola, les pupilles de la nation se disent oubliés par l’Etat. Sur les ondes d’ « Iradio », le porte-parole des orphelins du Joola Mamadou Hampaté Sadio étale leurs difficultés autour de trois axes dont l’accompagnement pour les études, la prise en charge sanitaire et l'insertion socio-professionnelle.





« Au nom du Joola, on recevait tous des dons de fournitures chaque année. Mais aujourd’hui, on a constaté que cela ne se fait plus à part les élèves qui réussissent leur certificat et le Bfem alors que tout le monde devait en bénéficier. Il y a certains élèves qui quittent Ziguinchor pour aller faire une formation à Dakar mais qui sont laissés à eux-mêmes », a-t-il fait savoir.