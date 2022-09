Naufrage du Joola : 20 ans après, les familles des victimes ne désespèrent pas de la justice

"Dans ces genres de catastrophe, la justice doit pouvoir faire son travail. L’État devrait pouvoir agir et observer un temps d'arrêt, afin de déterminer les responsabilités pour éviter de pareils cas dans l'avenir. En plus le Président de la République doit user de tous les moyens et faire tout son possible pour regrouper tous les concernés et parler sérieusement de ce naufrage, comme un père le ferait dans sa famille quand il y a des situations graves qui se présentent pour chercher et trouver des solutions ". Ces propos sont du porte-parole de l'association nationale de famille des victimes et rescapés du naufrage du bateau le Joola, Boubacar Ba, invité de l'émission " Grandes Lignes " du Groupe de presse Médias Sud GMS.





Selon lui, il faut un réel changement de comportement de la part des Sénégalais qui malgré ce drame continuent à se comporter de manière incorrecte sur les routes et autres moyens de transport favorisant bon nombre d'accidents. Il faut travailler à changer les comportements pour ne pas subir une autre catastrophe du genre le Joola.

Le porte-parole de l'association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola interpelle l'État, les autorités surtout sur la nécessité de prendre et assumer leurs responsabilités pour faire jaillir la vérité et faire valoir la justice. "Ce n'est pas le rôle même des familles de victimes et rescapés de réclamer justice, dit-il. C'est aux autorités de situer les responsabilités après avoir reçu les rapports de cet accident pour éviter que de tels drames se répètent".