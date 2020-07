Ndengler : Descente surprise du ministre Aly Ngouille Ndiaye sur le site litigieux

Quarante-huit (48) heures après la visite des députés de l'opposition qui ont été accueillis avec une arme par un vigile, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué le déplacement, ce mardi 14 juillet, à Ndengler, localité située dans le département de Mbour. Ce, pour s'enquérir de la situation suite au litige foncier qui oppose des paysans au PDG de Sedima, Babacar Ngom.Selon Libération online, Aly Ngouille Ndiaye, qui était en compagnie de son collègue ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, et des autorités administratives locales, a fait cette descente surprise sur le site litigieux en vue de vérifier, documents à l’appui, les déclarations des deux parties à savoir l'homme d'affaires, Babacar Ngom, et les habitants du village.Mieux, la délégation a échangé longuement avec les paysans des autres villages environnants pour avoir une idée claire sur l’historique de l’occupation et de l’exploitation de ces terres.Mais, soulignent notre confrères, aucun d’entre eux n’a plaidé en faveur de la Sédima. C'est ainsi que les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Abdou Karim Fodana sont alles à la rencontre des populations du village de Ndengler.